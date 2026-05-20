津山警察署 津山警察署によりますと、20日午後0時40分ごろ、岡山県鏡野町の農機具倉庫から火が出ているのを近所の男性（43）が発見し、119番通報しました。 消防が約2時間後に火を消し止めましたが、平屋建ての農機具倉庫2軒と木造2階建ての住宅1軒が全焼しました。 住宅で暮らしている男性（69）が火を消そうとして左腕に火傷を負い、病院に搬送されました。男性は搬送時に会話ができ、命に別状はないということです。