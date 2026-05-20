フィリピンを拠点にした犯罪グループ「JPドラゴン」のメンバーだったとみられる男女5人が、グループを離脱したあと、ニセ電話詐欺に関与したとして再逮捕されました。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、岩本三矢子容疑者（34）ら、30代から40代の男女5人です。警察によりますと、5人は去年10月、別の人物らと共謀し、愛知県の高齢女性に警察官をかたってウソの電話をかけ、現金216万円を盗み取るなどした疑いが持た