NHKの音楽番組『SONGS』の28日放送回にTHE ALFEEが登場する。【写真】THE ALFEEの楽しそうなトークショットやアツいライブショット4月にライブ本数「3000」を突破したTHE ALFEE。3人の色彩豊かなボーカルと、親しみやすいキャラクターで人気を集め、若い世代のファンも増え続けているという。今回は、そんなTHE ALFEE最大の魅力であるライブにフォーカスを当てていく。番組では3000本のライブの中からメンバー＆THE ALFEE関