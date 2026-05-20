金属バット・友保隼平、マシンガンズ・西堀亮が１７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」に出演した。２人は、結成１６年以上のプロの漫才師による漫才賞レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜」の常連としても知られる実力派。同大会や漫才への思いなどを語り合った。西堀が「（漫才）すごい数やってるじゃん。月、多い時って５０ぐらい出るの？」と聞くと、友保は「もう