ナ・リーグ西地区のパドレスは19日（日本時間20日）、本拠地ペトコパークでドジャースと対戦。4－5で接戦を落とし、地区首位の座を1日で明け渡した。この日、「1番右翼」で先発出場したフェルナンド・タティスJr.外野手は5打数2安打。3試合連続の安打を記録したが、本塁打は出ず。開幕から「202打席ノーアーチ」という異常事態が起きている。メジャー通算152発、昨季25本塁打を放った27