◇パ・リーグ楽天―日本ハム（2026年5月20日エスコンF）楽天の前田健太投手（38）が20日、日本ハム戦（エスコンF）に先発登板。2回1/3を4安打2失点で降板し、NPB復帰後初勝利はまたもお預けとなった。1軍マウンドは6日の日本ハム戦以来14日ぶりで今季5度目。初回は先頭の水野に四球を与えると続く万波の左前打を浴びていきなり無死一、二塁のピンチとなった。ここで郡司の中前打で先制点を奪われた。打線が1点を返した直