業務の効率や生産性が重視されるなかで、「雑談はムダでは?」と感じる人も少なくないかもしれません。一方で、ちょっとした会話が職場の空気を和らげたり、コミュニケーションを円滑にしたりする場面は経験がある人も多いのではないだろうか。「職場における雑談には本当に意味があるのか」「自分や相手のことをどこまで話すべきなのか」--そのバランスに悩む人も多いはず。今回は、不登校/こどもと大人の漢方・心療内科 出雲いい