現在公開中の映画『正直不動産』が、5月15日の公開から3日間で動員約13万人、興行収入約1億7900万円を記録し、邦画実写1位のスタートを切った。ドラマシリーズから「正直不動産」を支え続けてきた、座長・山下智久が、作品との“縁”やスタッフへの感謝などを熱く語るクランクアップ映像がこのたび到着した。【動画】山下智久、「正直不動産」への“愛”と“縁”を語るクランクアップ映像人気同名漫画を実写化した『正直不動産