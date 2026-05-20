舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』が、上演回数1500回を達成。これを記念して、ハリー・ポッター役の平岡祐太からコメントが到着した。【写真】“大人ハリー”平岡祐太も舞台上で感謝のコメント！本舞台は、小説「ハリー・ポッター」シリーズの作者であるJ.K.ローリングが、ジョン・ティファニー、ジャック・ソーンと共に舞台のために書き下ろした「ハリー・ポッター」シリーズ8作目の物語。小説の最終巻から19年後、父親