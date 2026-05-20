◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）最終追い切り＝５月２０日、栗東トレセン牝馬３冠の第２戦となるオークスは、３歳牝馬にとって過酷な２４００メートル戦。桜花賞組が能力で一気の距離延長もこなすか、別路線組が台頭するのか連日頭を抱えている。そんななか一頭、気になる馬が出てきた。ヒントをくれたのは、福永祐一調教師だ。送り出すのは、アンジュドジョワ（牝３歳、栗東・福永祐一