メ～テレ（名古屋テレビ） 小泉進次郎防衛大臣が20日午後、「攻撃用ドローン」の開発を進める名古屋市内のドローンメーカーを視察しました。 小泉防衛大臣が訪れたのは、名古屋市天白区のドローンメーカー「プロドローン」です。プロドローンは、民間用にも軍事用にも使えるドローンの開発に取り組んでいます。 小泉大臣は戸谷俊介社長の案内でドロ