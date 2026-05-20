メ～テレ（名古屋テレビ） カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で、「かけ子」を現地に移送する目的で連行したとしてリクルーターの男が逮捕されました。 所在国外移送目的略取の疑いで逮捕されたのは鈴木恒輔容疑者（34）です。 警察によりますと鈴木容疑者は去年2月、他の者と共謀し、35歳の男を「金借りとるやつが逃げるのか」などと脅して車に乗せ、中部空港の保安検査場まで連行した疑いが持た