女優の水川あさみが、色っぽい撮影ショットを披露した。東京・麻布台ヒルズギャラリーで開催されている、韓国のフォトグラファー、キム・ヨンジュン氏と日本のアートディレクター・吉田ユニ氏による写真展「ＫＩＭＹＥＯＮＧＪＵＮ×ＹＯＳＨＩＤＡＹＵＮＩＰＨＯＴＯＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ“Ｆａｃｅｔｏｆａｃｅ”」に参加している水川。２０日までに自身のインスタグラムを更新し、その撮影ショットをアップ