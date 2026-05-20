アントワープGK野澤大志ブランドンがスーパーセーブを連発ベルギー1部のプレーオフ2のゲームが現地時間5月19日に行われ、ゲンクとアントワープは0-0で引き分けた。アントワープGK野澤大志ブランドンは、ゲンクMF伊東純也との1対1を含め、計3本の決定的なシュートストップを披露。SNS上には「ノザワの壁」「まさに怪物」といった称賛の声があふれている。レギュラーシーズンで中位グループだったチームによる戦い。首位で終われ