イギリスを代表するロックバンド、ディープ・パープルの約2年ぶりとなるニューアルバム『SPLAT!』が7月3日にリリースされることが決定した。【Xより】「嬉しさを素直に呟いたつもりでした」布袋寅泰のX投稿全文これまでに全世界で1億2000万枚以上のアルバムを売り上げ、ロック界のレジェンドとしての地位を確立してきたディープ・パープル。今年4月に行った日本武道館公演もソールドアウトとなり大きな話題となった。日本公演