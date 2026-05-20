東京・TBS赤坂ACTシアターで上演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』が、5月20日のマチネ公演で上演1500回を達成した。2022年の開幕以来、多くの観客を魅了し続けてきた同作は、今年12月27日に千秋楽を迎えることが決定している。【画像】1500回目でハリー・ポッター役を務めた平岡祐太本作は、「ハリー・ポッター」シリーズの作者J.K.ローリングが、ジョン・ティファニー、ジャック・ソーンとともに舞台のために書き下ろ