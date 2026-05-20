関西電力美浜原発3号機（福井県）の非常用発電装置1台が今年2月に自動停止したトラブルについて、原子力規制委員会は20日、未然に防ぐことは可能だったとする見解を示した。装置は屋外に設置されているが、雨や雪などの影響を十分に考慮していなかった。規制委によると、燃料油タンクの通気口から入り込んだ雨や雪が停止の原因だった。関電は通気口の上部に雨よけ用のキャップを設置していたが、タンクの水抜きは屋内装置と同