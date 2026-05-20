【サンディエゴ（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグは１９日、各地で行われ、ドジャースの大谷はパドレス戦で２本の二塁打を放ち、内野ゴロで１打点を挙げた。チームは５―４で競り勝った。カブスの鈴木はブルワーズ戦で適時打を含む２安打で１打点。試合は２―５で敗れた。レッドソックスの吉田はロイヤルズ戦で代打で二塁打を放った。チームは７―１で快勝。ホワイトソックスの村上はマリナーズ戦の九回に四球で出塁