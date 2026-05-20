人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）誰に対しても笑顔で接すると、運気が安定するはず。11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）父親や年上の男性の言葉に得るものあり。積極的に会話してみて。10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）秘密がバレるかも…