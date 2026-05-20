フーセンガムトレーニングの様子ロッテは、2023年度から実施している「健口スマイル推進事業の展開に関する連携協定」を締結する山口県歯科医師会と、口腔機能向上を目指し、山口県内54園、1093名の年長園児を対象に、昨年10月から2ヵ月間、園でフーセンガムトレーニングを実施した。今回、同取り組みを受け保護者・先生を対象に、フーセンガムトレーニングによる咀嚼能力の発達、口ポカンや食事中の咀嚼音、いびきの改善度や取組