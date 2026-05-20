香港から関西空港へ金約4kgを密輸か。50代の男ら3人を逮捕です。 関税法違反・消費税法違反などの疑いで逮捕されたのは、名古屋市の会社役員・濱野進容疑者（52）と大阪市淀川区の会社役員・三品道雄容疑者（50）、愛知県の自称フリーター・加藤剛志容疑者（53）の3人です。 警察によりますと、濱野容疑者らは去年12月、香港から関西空港へ金など約4kgを税関へ申告せず輸入し、約870万円の消費税などの支払い