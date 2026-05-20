高市総理は新しい憲法の制定を目指す集会にビデオメッセージを寄せ、「時代の要請に合わせて定期的に更新が図られるべき」だと話し、改めて憲法改正に意欲を示しました。高市総理「憲法は国の礎であり、根幹であるからこそ、その価値を摩滅させないためにも、時代の要請に合わせて、本来、定期的な更新が図られるべきです」高市総理は憲法改正に改めて意欲を示したうえで、「政治家が国民の負託に応えるためにおこなうべきなのは決