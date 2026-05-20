5月4日、熊本市の住宅街の川付近で、特定外来生物カミツキガメの目撃情報が寄せられました。熊本市は見かけても触れないよう注意を呼びかけています。 【写真を見る】【近づかない！】住宅街で特定外来生物「カミツキガメ」目撃情報捕獲を急ぐ熊本市東区 目撃されたのは住宅街の道路脇 鋭いくちばしが特徴の特定外来生物、カミツキガメが目撃されたのは熊本市東区秋津町の道路脇です。 熊本市によりますと、通行人が写真を