警視庁はおととい、都内のガールズバーなど4店舗を一斉摘発し、経営者らを逮捕しました。警視庁は、大学の新入生などに違法な店で働かないよう注意を呼びかけています。逮捕されたのは、新宿・歌舞伎町のガールズバー「WISTERIA」の責任者・永田智子容疑者（41）や、町田市のガールズバー「Enjoy」の責任者・古屋圭祐容疑者（48）など、都内4店舗の経営者や従業員あわせて5人で、無許可で女性従業員に男性客を接待させた疑いがもた