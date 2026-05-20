再審制度見直しを目指す市民団体の集会が20日、東京都内で開かれ、自民党の稲田朋美元防衛相が、検察抗告を「原則禁止」にとどめた政府案に関し「例外規定の明確化など、国会審議で明らかにすべきことも多い」とのメッセージを寄せた。