J1横浜Mは20日、昨年7月のアウェーでの横浜FC戦で、横浜Mサポーターによる花火や発煙筒の使用などの禁止行為があった問題で、違反行為者と両クラブなどとの間で、示談が成立したと発表した。違反者の内、40人が計約585万円の損害賠償金を支払う。この問題では四つのサポーター団体を活動停止、サポーター計73人に無期限入場禁止の処分を科しており「悪質な違反行為に対しては必要に応じて法的措置も含め毅然と対応する」とコメ