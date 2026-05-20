写真に納まる（左から）車いすバスケットボール女子の網本麻里、スポーツ庁の河合純一長官、スノーボード女子の小野光希＝20日午後、東京都千代田区スポーツ庁は20日、五輪・パラリンピックなどに向けた強化戦略「持続可能な国際競技力向上プラン」の改定版を公表し、パラ競技のタレント発掘事業で地域から参加する機会を広げ、データを活用して適性競技とマッチングを行う体制を推進することを盛り込んだ。パラ競技に重点を置