4月下旬の平日の夜。東京下町の葛飾にある焼き肉店で、なんとも豪華な飲み会が開かれていたという。【写真】なぜ、このメンツ？ダイアン津田を囲んだ旧ジャニと超人気女優「その店は商店街の一角にありながら、2年先まで予約が埋まっているともいわれる人気の焼き肉店。ここでお笑いコンビ『ダイアン』津田篤宏さんを中心に、赤西仁さん、広瀬すずさん、吉岡里帆さんというメンバーで焼き肉とお酒を楽しんでいたそうです」（芸能