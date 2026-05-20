共同通信社は20日、加盟新聞社に提供している災害情報システムで一時、誤った気象データが表示されたと明らかにした。北海道と東北地方のほか、関東の一部新聞社のニュースサイトで表示された。共同通信社によると、20日午後3時50分〜午後4時35分ごろ、発令されていない警報や注意報のテスト用データが送信された。システムへの情報提供を委託する会社が誤送信したことが原因。最新データを再送信し、復旧した。共同通信社総