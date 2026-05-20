バレーボール SVリーグチャンピオンシップで優勝した大阪ブルテオンの西田有志選手が思いを語りました。19日にSVリーグの年間表彰が行われ、西田選手がチャンピオンシップMVPを受賞しました。今シーズンは日本代表を辞退してのぞんだシーズン。「新しくキャプテンとして、チームを勝たせたい思いがあった。自分としても代表を休養して、いろんな意見があったが、自分なりにどのようにパフォーマンスを作って、自分を構成するかとい