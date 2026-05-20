高齢の親が持ち家で暮らしていると、雨漏りや床の傷み、浴室の段差など、家の老朽化が気になる場面が増えてきます。ただし、年金収入が少ない場合、修繕費をすぐに用意するのは簡単ではないでしょう。 家の不具合を放置すると、転倒やけがにつながるおそれもあるため、早めに対応を考えることが大切です。本記事では、高齢者の住宅修繕に使える可能性がある支援制度について解説します。 高齢の親の修繕費が足りな