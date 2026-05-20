親の遺産が株や投資信託に偏っていると、相続の手続きだけでなく、相続税の支払いについても不安を感じやすいものです。特に一人っ子の場合、ほかの相続人と話し合う場面は少ない一方で、財産の確認や納税資金の準備を自分で進める必要があります。 株や投資信託は現金とは違い、手続きや価格の変動に注意しながら扱わなければなりません。そこで本記事では、相続税を支払う現金がない場合に、相続した株や投資信託をどう扱