オールホワイトの貴重なmicroATXマザーASRockの「B860M Challenger WiFi White」は、Intel B860チップセットを搭載するmicroATXマザーボードのホワイト版だ。基板、ヒートシンク、コネクタをホワイトで統一。B860でコストを抑えつつ、コンパクトなホワイトPCを構築するのに良いだろう。Gen5のM.2スロットなどは、大型ヒートシンクでしっかり冷却する。価格は30,000円前後。ASRockの「B860M Challenger WiFi White」。M.2スロットは