【モデルプレス＝2026/05/20】モデルの西山茉希が5月20日、自身のInstagramを更新。手作りの鶏肉料理を公開した。【写真】40歳2児のママモデル、つくね炊きにチキンマヨ風…「アレンジ天才」鶏尽くし食卓披露◆西山茉希、鶏尽くしの食卓を披露西山は「＃西山食堂」「＃ささみアレンジ」のハッシュタグを添え、料理する様子を動画で投稿。「ハピキャン参加で頂いたキャンプ飯調味料“ジャークチキンの素”をチョイスで揉み込みレン