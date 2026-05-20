【モデルプレス＝2026/05/20】5人組ボーイズグループ・パンダドラゴンのなるきが5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。手作りパンを披露し、話題を呼んでいる。【写真】5人組ボーイズグループメンバー「サクサクふわふわじゅわじゅわです」本格的な手作りはちみつバターパン◆なるき、手作りパン披露「涙が出るくらい美味しくできた」なるきは「今回ははちみつバターパンに挑戦してみました！」と報告。表面に切り込みの入った、