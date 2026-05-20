【モデルプレス＝2026/05/20】元AKB48の柏木由紀が19日、自身のX（旧Twitter）を更新。一般人に混じりカプセルトイ交換を満喫したことを明かした。【写真】34歳元AKB人気メン、一般人に紛れて交換した戦利品◆柏木由紀、一般人に混じりガチャ交換満喫柏木は「本日の戦利品」と書き出し、カプセルトイで獲得したグッズを公開。「ジュエルペット交換してもらいたくて声をかけた女の子2人組に『需要と供給すぎー！』というありがたい