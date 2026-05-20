【モデルプレス＝2026/05/20】Dream Ayaが5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅の食卓を公開し、話題を呼んでいる。【写真】38歳LDH所属美女「お店みたい」フライパンでいっき焼きしたお家サムギョプサル披露◆Dream Aya「お家サムギョプサル」公開Ayaは「お家サムギョプサル」とコメントを添え、野菜に肉やキムチ、ネギなどを包んだ写真を投稿。背景にはこんがりと焼かれた肉が並び「我が家はフライパンでいっきに焼