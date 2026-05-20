【モデルプレス＝2026/05/20】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し、注目を集めている。【写真】44歳元モー娘。「愛情を感じる」メインはひれ肉の煮豚 忙しい週の手作り弁当◆飯田圭織、ボリューム満点弁当披露飯田は「水曜日のお弁当」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。ひれ肉の煮豚をメインにゆで卵やブロッコリー、チーズ、フルーツが並ぶ栄養満点な弁当