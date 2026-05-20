【モデルプレス＝2026/05/20】歌手の工藤静香が5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。携帯電話の裏側を公開し、話題となっている。【写真】キムタクの56歳妻「情報量多い」スマホ裏面のシール帳公開◆工藤静香、シール帳になっているスマホ披露工藤は「携帯がシール帳になっているのよ！笑」とつづり、ぷっくりとしたシールで隙間なくデコレーションされたスマートフォンケースの写真を公開。ケースの中央には、6月24日に