【モデルプレス＝2026/05/20】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が5月20日、自身のInstagramを更新。ガールズグループのメンバーとの街中プライベートショットを公開し、話題となっている。【写真】29歳TWICEメンバー「豪華な2人」人気K-POPアイドルとの街中ショット◆サナ、街歩きショット＆プリクラ公開サナは「みよんとでーと」とつづり、仲がいいことで知られる韓国の5人組ガールズグループ・i-