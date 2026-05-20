人気YouTuberのヒカルさんが2026年5月20日、自身の発言に関する「デマ」を否定した。「所さんって全然面白くなくね？」の発言を訂正「デマ」ヒカルさんは、ヒカルさんがタレントの所ジョージさんについて、「所さんって全然面白くなくね？」と発言したとするX投稿を引用。「なんかデマを流されてる」「これは言ってない」と、発言を否定した。ヒカルさんをめぐっては、4月20日に公開された自身のYouTubeチャンネルの動画で、お笑い