◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝２０日、栗東トレセン２冠制覇がかかるスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は、坂路で５６秒０―１２秒０。万全の態勢を整えた。デビューから手綱を執る松山弘平騎手は最終追いには騎乗しなかったが、共同会見に出席した。一問一答は以下の通り。―前走は桜花賞を勝利。「スタート前にアクシデントがありましたが、