◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２０日・マツダスタジアム）ＤｅＮＡ・勝又温史外野手（２５）が３回に先制打を放ち、“代役４番”としての役割を果たした。この日は宮崎敏郎内野手（３７）が「４番・三塁」で２試合ぶりに先発出場していたが、初回２死二塁の第１打席で初球をスイングした際に自打球が左すね付近を直撃。トレーナーらに肩を担がれた状態でベンチ裏に下がったが、復帰することはできなかった。この場面