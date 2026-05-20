フリーアナウンサーの垣花正が２０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にＭＣとして生出演。妻に言われたキツい一言を明かす一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「女性から『アウト！』と言われたことがありますか？」について聞かれると「昨日も奥さんに言われましたよ。一緒に飲んでいて。『そろそろお前、本当に危機感持てよ』って」と、いきなり明かした垣花。「本当に私、いなくな