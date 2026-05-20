今秋行われる世界最高峰のＧ１・凱旋門賞（１０月４日、芝２４００メートル＝パリロンシャン）の登録馬が５月２０日、フランスギャロから発表された。７３頭が登録を行い、ＪＲＡ所属馬は７頭。サウジＣ連覇のフォーエバーヤング、昨年５着のビザンチンドリームなどが名を連ねた。昨年のダービー馬で今年の天皇賞・春などＧ１を４勝のクロワデュノールは登録しなかった。ＪＲＡ所属の登録馬は以下の通り。アドマイヤテラ（牡５