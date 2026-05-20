宝塚歌劇団は２０日、専科の美穂圭子が、雪組「ポーの一族」東京宝塚劇場公演千秋楽の１０月２５日付で退団すると発表した。美穂は大阪・茨木市出身。１９８９年に７５期生として入団。同年の星組公演「春の踊り」で初舞台を踏むと、組回りを経て翌９０年に雪組配属。他を圧倒する抜群の歌唱力を誇る娘役として、幾度もエトワール（フィナーレでソロ歌唱する役目）を務めた。２００８年に専科に異動。芝居を締める演者、美声の