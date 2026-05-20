東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の21日の天気をお伝えします。【21日の天気図】21日も九州北部には前線がかかり、すっきりしない天気となるでしょう。午前中を中心に傘の出番となるでしょう。【21日の天気】21日は各地とも雨のちくもりのマークです。午後になると雨はやみますが、日差しが届く時間はほとんどなさそうです。【雨の予想】20日夜から雨が降り始め、日付が変わる頃には広い範囲で