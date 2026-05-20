◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２０日、栗東トレセン見た目の時計ではない。スターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）が気持ち良さそうに栗毛の馬体を弾ませる姿を見て、高野調教師は納得の表情を浮かべた。「かなり満足いく追い切りだったと思います」。坂路で５６秒０―１２秒０と非常に地味だが、トレーナーは日頃から「追い切りだけが特別な調教で