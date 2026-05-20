◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ＤｅＮＡ（２０日・マツダスタジアム）広島は、ミスを重ねて２点先制を許した。先発の森翔平投手は、初回２死一、三塁のピンチを切り抜けたが、３回に自滅した。先頭の９番・島田舜也投手に四球。２死から筒香も四球で歩かせ、一、二塁に。続く途中出場の勝又への初球を持丸が捕逸。２死二、三塁となり、勝又に右前に２点適時打を運ばれた。さらにミスを重ねた。森は、二塁けん制悪送球で２死三塁