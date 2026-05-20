名古屋競馬所属の安部幸夫調教師（５７）は５月２０日、名古屋競馬１２Ｒに管理するマンノデュエットを出走させ１着。２０１６年８月の初出走以来、５８０２戦目で地方競馬通算７００勝を達成した。同調教師は重賞３勝。騎手としては地方競馬で３０５５勝を挙げ、ＪＲＡ２４勝。マイネソーサリスで２００５年愛知杯、ソリッドプラチナムで２００６年マーメイドＳを制している。